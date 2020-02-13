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Риши Сунак назначен новым главой Минфина Великобритании

Ранее он был одним из заместителей Саджида Джавида

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Парламентарий-консерватор Риши Сунак назначен новым главой Минфина Великобритании после отставки Саджида Джавида. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Королева была рада назначить достопочтенного члена парламента Риши Сунака на должность канцлера казначейства (главы британского Минфина - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

39-летний Сунак был избран в британский парламент в 2015 году. В июле 2019 года он был назначен одним из заместителей Джавида, получившего должность главы Минфина в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона. Британские политический обозреватели называют Сунака популярным политиком и "восходящей звездой" в рядах тори, однако отмечают, что у него мало политического опыта.

Как раннее сообщил британский телеканал Sky News, отставка Джавида оказалась неожиданной и может быть итогом противостояния между бывшим главой Минфина и главным советником премьер-министра Домиником Каммингсом. Ожидалось, что Джонсон, осуществляющий перестановки в правительстве, не отправит в отставку никого из ключевых министров своего кабинета, включая Джавида, который должен был в начале марта представить проект бюджета на следующий финансовый год. Обозреватель телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнссберг пишет, что Джавиду было предложено сохранить должность, если он отправит в отставку всех своих советников, однако министр не согласился на это предложение и предпочел отказаться от портфеля.

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Великобритания
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