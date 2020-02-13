Представитель Госдепа обсудил с замглавы МИД России координацию по КНДР

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Заместитель помощника госсекретаря США по северокорейским вопросам Алекс Вонг встретился в четверг с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым и послом по особым поручениям МИД Олегом Бурмистровым, чтобы обсудить дальнейшую координацию действий Москвы и Вашингтона по ситуации на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении американского посольства в России.

"В ходе встреч, состоявшихся в Москве, заместитель спецпредставителя Вонг подтвердил продолжающуюся готовность США к контактам с КНДР на дипломатическом уровне с целью достижения прогресса по всем обязательствам, взятым на себя президентом (Дональдом) Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном на сингапурском саммите, включая установление новых американо-северокорейских отношений, построение прочного мира и полную денуклеаризацию", - информировали в диппредставительстве.

Вонг "также подчеркнул важность тесного сотрудничества между Соединенными Штатами и Российской Федерацией".