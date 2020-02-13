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Массовая драка в Жамбылской области Казахстана

Токаев поручил жестко пресекать попытки провокаций после беспорядков на юге Казахстана

Президент Казахстана поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению подобных событий в будущем

НУР-СУЛТАН, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам информационной безопасности, на котором потребовал жестко пресекать попытки распространения недостоверной информации и провокаций в связи с беспорядками в Жамбылской области. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в четверг.

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"На совещании с руководителями ведомств и правоохранительных органов были рассмотрены вопросы профилактической и информационной работы в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Токаев поручил правоохранительным органам принять комплекс мер по недопущению подобных событий в будущем. "Президент Казахстана потребовал усилить работу в информационном пространстве, жестко пресекая любые попытки распространения ложной информации и провокаций", - уточнили в пресс-службе.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыМассовая драка в Жамбылской области Казахстана
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