Премьер Албании прибудет в Москву 26 февраля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета министров Албании, министр иностранных дел и по делам Европы Эди Рама прибудет с визитом в Москву 26 февраля в рамках председательства страны в ОБСЕ. Об этом сообщили ТАСС в четверг в албанском посольстве в Москве.

"Программа находится на стадии согласования", - указали в диппредставительстве.

По словам собеседника, в ходе визита албанская сторона рассчитывает на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Председательство в ОБСЕ с 1 января 2020 года перешло от Словакии к Албании.