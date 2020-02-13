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Премьер Албании прибудет в Москву 26 февраля

Программа визита находится на стадии согласования

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета министров Албании, министр иностранных дел и по делам Европы Эди Рама прибудет с визитом в Москву 26 февраля в рамках председательства страны в ОБСЕ. Об этом сообщили ТАСС в четверг в албанском посольстве в Москве.

"Программа находится на стадии согласования", - указали в диппредставительстве.

По словам собеседника, в ходе визита албанская сторона рассчитывает на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Председательство в ОБСЕ с 1 января 2020 года перешло от Словакии к Албании.

Теги
АлбанияЛавров, Сергей ВикторовичСловакияРоссияРама, Эди
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