Додик: Республика Сербская встала на путь выхода из состава Боснии и Герцеговины

БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) "встала на путь выхода из состава БиГ, и этот путь необратим". Об этом заявил в четверг сербский член президиума БиГ Милорад Додик.

"Мы сделаем это, и нас не остановят ни США, ни любой другой, так как мы считаем, что Дейтонские соглашения уничтожены, прежде всего, вмешательством внешнего фактора", - заявил Додик. По его словам, у Республики Сербской есть два пути: или выход из БиГ, или тихое уничтожение в ее составе.

"БиГ - плохое место, место несвободы для сербов и Республики Сербской. Если не будет соглашения, что иностранцы покинут Конституционный суд, тогда нет и БиГ. Запомните это", - подчеркнул он.

Ранее политики из Республики Сербской заявили, что прекращают работу на республиканском уровне. Такое решение было принято после того, как Конституционный суд БиГ передал регулирование владения сельскохозяйственными землями в Республике Сербской в ведение не сербских властей, а институтов власти БиГ. В Баня-Луке, столице Республики Сербской, назвали такие действия "государственным переворотом". В этой связи сербские депутаты на экстренном совещании приняли решение добиваться нового закона о Конституционном суде и требовать сокращения влияния иностранцев в этом институте (в настоящий момент трое из девяти судей КС - иностранцы).

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик назвал действия суда атакой на Дейтонское соглашение и "пересечением красной черты". По его мнению, КС представляет собой "послевоенный отряд боснийских мусульман, которые пытаются добиться того, что не смогли получить во время войны". Он напомнил, что ранее сербам навязывались несправедливые решения о гимне, гербе и государственном празднике Республики Сербской, и пообещал, что сербы будут бороться за свои права, гарантированные им конституцией.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ - одно из самых сложных в мире. В системе управления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).