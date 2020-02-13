Свыше 1,3 тыс. мирных жителей в Сирии и Ираке погибли от ударов коалиции во главе с США

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 1370 мирных жителей погибли в результате ударов, нанесенных в Ираке и Сирии возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) за все время проведения операции с лета 2014 года. Об этом говорится в распространенном в четверг ежемесячном докладе штаба международной группы войск.

"Коалиция нанесла 34 763 удара в период с августа 2014 года по конец декабря 2019 года. Командование полагает, что по меньшей мере 1370 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате действий коалиции с момента начала операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve)", - отмечается в докладе.

В декабре на рассмотрении коалиции находилось 82 сообщения о гибели мирных жителей, эти сообщения остались с предыдущих месяцев, также поступило 41 новое. Штаб завершил оценку 45 инцидентов, информация лишь о трех из них была признана достоверной, в сообщениях о говорилось об 11 погибших. Информация о 41 инциденте была признана недостоверной, а еще одно сообщение дублировало предыдущее.

Штаб коалиции публикует отчеты о жертвах среди мирного населения в результате ее действий в Сирии и Ираке ежемесячно, периодически приводя данные за все время операции.