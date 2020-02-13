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США ввели санкции против трех организаций из России

В Вашингтоне полагают, что эти компании нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Описание
© Win McNamee/Getty Images

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. "Кумертауское авиационное производственное предприятие", военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" и "Конструкторское бюро приборостроения" подпали под санкции американской администрации в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил в четверг в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре.

Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 3 февраля. В черном списке фигурирует целый ряд китайских компаний.

Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майклом Помпео.

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