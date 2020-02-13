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Суд Испании решил заключить под стражу экс-главу мексиканской нефтегазовой компании Pemex

Эмилио Лосойя подозревается в отмывании средств

МАДРИД, 13 февраля. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании решила заключить под стражу на время разбирательств бывшего руководителя мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойю. Об этом говорится в распространенном в четверг постановлении суда.

Лосойя был задержан в среду в испанской Малаге. Его выдачи добиваются мексиканские власти по подозрению в отмывании средств. Суд королевства принял данное решение из-за риска бегства Лосойи, которому грозит до 15 лет лишения свободы, в случае освобождения из-под стражи.

Ранее газета Excelsior сообщала, что генеральная прокуратура Мексики получила новый ордер на арест Лосойи. Решение связано с резонансным делом о коррупции в бразильской строительной компании Odebrecht, представители которой на протяжении многих лет заключали выгодные контракты в странах Латинской Америки благодаря подкупу местных чиновников. Помимо Лосойи, в расследовании фигурируют его супруга, мать и сестра. В их отношении также действуют ордера на арест.

Предыдущий ордер на арест экс-главы Pemex был выдан в мае 2019 года, однако позднее его действие было приостановлено. Тогда прокуратура сообщила, что Лосойя подозревается в причастности к операциям с финансовыми ресурсами, имеющими незаконное происхождение.

Лосойя руководил Pemex с декабря 2012 года по февраль 2016 года. Он был уволен после того, как правительство потребовало провести реструктуризацию расходов компании. В мае 2019 года ему запретили занимать государственные посты в течение 10 лет в связи с тем, что он привел недостоверные сведения в своей декларации об имуществе.

Теги
МексикаИспания
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