Главы МИД, МВД и Минюста Британии сохранили свои посты в составе нового кабмина Джонсона

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, глава МВД страны Прити Пател и министр юстиции Роберт Бакленд сохранили свои посты в составе обновленного кабинета премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг премьерской канцелярией.

На занимаемой должности остался и канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Майкл Гоув. Среди членов кабинета, сохранивших свои портфели, также находятся министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок и министр внешней торговли Элизабет Трасс.

Должность министра по вопросам международного развития, ставшую вакантной после назначения Алока Шармы на должность министра по делам бизнеса, получила Энн-Мари Тревелиан. Оливер Доуден сменил Ники Морган на посту министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта.

Еще несколько постов в новом правительстве остаются нераспределенными. На Даунинг-стрит также пока не подтверждали, что должность министра обороны сохранит Бен Уоллес, чего ожидают эксперты.

Главной неожиданностью для политических обозревателей стала отставка главы Минфина Саджида Джавида, которого на этом посту сменил его бывший заместитель Риши Сунак.

В новость были внесены изменения (17:52 мск) — передается с исправлением в должности министра в 1-м абзаце.