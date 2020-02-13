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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что Блумберг с помощью своих денег может остановить Сандерса

Экс-мэр Нью-Йорка, по мнению президента США, "ненавидит сумасшедшего Берни"

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента в этом году, с помощью своих денег сможет остановить конкурента сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Такое мнение высказал в четверг американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

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"Он [Блумберг] ненавидит сумасшедшего Берни и, имея достаточно денег, может остановить его. Люди Берни сойдут с ума!" - написал президент. Он также посмеялся над ростом бывшего мэра, который, по словам Трампа, составляет 163 см. Глава вашингтонской администрации назвал миллиардера "мини-Майком" и предположил, что тот не хочет принимать участие в теледебатах Демократической партии со своими конкурентами, в частности, из-за того, что ему придется стоять на коробке во время выступления. Глава государства также назвал Блумберга "неудачником, у которого есть деньги, но который не может вести дискуссию".

Имя соперника Трампа на предстоящих 3 ноября выборах будет названо на национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин).

Теги
СШАТрамп, ДональдСандерс, БерниБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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