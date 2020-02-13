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Кризис в Сирии

Эспер заявил, что США следовали правилам в ходе инцидента в провинции Хасеке в Сирии

О роли Турции глава Пентагона говорить не стал, отметив, что об этом надо спрашивать Анкару

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США следовали установленным правилам в ходе инцидента, произошедшего в среду с их участием в сирийской провинции Хасеке. С таким утверждением выступил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневного совещания глав военных ведомств стран - членов НАТО глава Пентагона Марк Эспер.

"Был вчера (в среду) инцидент. Мы все еще пытаемся выяснить, что произошло, и определить, кем были все [вовлеченные в инцидент] стороны. Мы следовали своим стандартным процедурам. На этом я пока и остановлюсь", - заявил министр обороны США.

Комментировать действия Турции в Сирии и обострение напряженности в провинции Идлиб вследствие шагов Анкары он отказался. "О роли Турции в Сирии я говорить не буду. Об этом спрашивайте Анкару", - подчеркнул Эспер.

Как сообщил в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны России) Юрий Боренков, подросток погиб в провинции Хасеке в результате столкновения американских военных с местным населением, еще один человек ранен. Конфликт произошел после того, как отклонившаяся от маршрута колонна ВС США была остановлена подразделением правительственных войск в районе населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке. Боренков отметил, что "только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями". По его словам, российские военнослужащие также помогли "обеспечить выход колонны ВС США в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке".

Ранее Эспер заявлял, что не считает случившееся в Хасеке эскалацией ситуации.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииЭспер, Марк
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