Пентагон: ДСНВ полезен обеим сторонам, но не учитывает преимущество РФ в ряде вооружений

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) представляет ценность для обеих сторон, однако в нем не учтены вооружения, в которых у Москвы есть значительное преимущество. Об этом заявил в четверг глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

"ДСНВ представляет ценность для страны и для моего командования. Россия в целом соблюдает его, он представляет пользу в том отношении, что не только сокращает общее количество стратегических вооружений, от чего выигрывают обе страны, он также дает прозрачность и меры по укреплению доверия. Все это хорошо для сдерживания", - сказал он. "Однако в нем не учтена очень масштабная категория вооружений, в которых у России есть значительное преимущество, он не ограничивает создание инновационных систем, и это также двусторонний договор", - добавил глава СТРАТКОМ.

"В конечном счете решение о продлении договора - это политическое решение, я же даю совет с военной точки", - подчеркнул Ричард.

Суть договора

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос корр. ТАСС, Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, хозяин Белого дома не ответил.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете "Файнэншл таймс", "если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".