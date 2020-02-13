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Новым генеральным прокурором Англии и Уэльса назначена Сью-Эллен Бравермен

Она сменила на этом посту Джеффри Кокса

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС Сью-Эллен Бравермен назначена новым генеральным прокурором Англии и Уэльса. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

Бравермен сменила на этом посту Джеффри Кокса, ранее в четверг объявившего о своей отставке на фоне перестановок, проводимых премьер-министром Борисом Джонсоном в составе правительства. Генпрокурор Англии и Уэльса по традиции является одним из членов британского кабинета министров.

39-летняя Бравермен была избрана в Палату общин британского парламента в 2015 году. Она принадлежит к лагерю убежденных евроскептиков и активно агитировала за выход Великобритании из ЕС перед референдумом о Brexit, состоявшимся в июне 2016 года.

В ноябре 2018 года она покинула должность замминистра по вопросам Brexit, которую занимала почти год, из-за несогласия с курсом Терезы Мэй, которая в тот момент возглавляла правительство Соединенного Короолевства.

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Великобритания
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