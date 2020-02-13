{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пентагон утверждает, что США не будут расширять ядерный арсенал

В военном ведомстве отметили, что Вашингтон не стремится участвовать в гонке вооружений с Россией и Китаем

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются расширять свой ядерный арсенал и не стремятся участвовать в гонке вооружений с Россией и Китаем. С таким утверждением выступил в четверг глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

Адмиралу был задан вопрос, планирует ли Пентагон расширять ядерные силы США в ответ на наращивание потенциала со стороны Москвы и Пекина. Ричард ответил на него: "Нет. Мы не стремимся к паритету", - заявил он.

По его утверждению, Москва в последние 15 лет проделала значительную работу "для расширения и модернизации своего арсенала", в то время как Вашингтон лишь "продлевал срок службы систем, которые уже есть". "Признаться, сама идея о том, что мы начинаем гонку вооружений, удивляет меня", - сказал он, еще раз заверив, что планов расширения ядерного арсенала у Пентагона нет.

Теги
СШАРоссияКитай
Реклама на ТАСС
Венесуэла подает жалобу на США в Международный уголовный суд из-за санкций
Власти Венесуэлы обвиняют администрацию США "в преступлениях против человечности"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС