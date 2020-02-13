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В ЛНР обеспокоены нежеланием партии Зеленского внести статус Донбасса в конституцию

ЛУГАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего назвал порочной практикой попытки Киева уклониться от выполнения политической части Минских соглашений. В заявлении, опубликованном на сайте Луганскинформцентра, он обращает внимание на то, что украинская партия "Слуга народа" заявила о намерении "особый статус в конституцию не вписывать". "При этом руководитель партии подчеркнул, что это единая позиция с Владимиром Зеленским", - отметил Дейнего.

Глава МИД ЛНР напомнил, что "тактики невыполнения данных договоренностей придерживался предыдущий президент Украины (Петр Порошенко - прим. ТАСС)". "Подражание его подходам не может не вызывать обеспокоенность, поскольку указывает на непонимание (или нежелание понять) очевидного факта: Минские соглашения - единственный механизм разрешения конфликта на Донбассе, альтернативы которому нет", - подчеркнул Владислав Дейнего.

Глава МИД республики призвал власти Украины выполнять все обязательства, включая закрепление особого статуса Донбасса в конституции, законах и подзаконных актах. "Вместо уверток и попыток ревизии - добросовестно и последовательно продвигаться по пути мирного урегулирования. Не нужно уподобляться предшественникам или идти на поводу у радикалов - время наглядно продемонстрировало всю порочность такой практики", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что в соответствии с Минскими соглашениями ключевым компонентом мирного урегулирования конфликта является конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация власти с учетом особого статуса Донбасса. Эта договоренность была скреплена подписью официального представителя Украины в минской Контактной группе и имеет характер международных обязательств с момента ее одобрения резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015), констатировал глава МИД ЛНР.

Руководитель украинской пропрезидентской партии "Слуга народа", первый заместитель председателя ее фракции Александр Корниенко заявил в опубликованном в четверг интервью, что позиция "Слуги народа" и президента Зеленского заключается в том, чтобы не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Особый статус Донбасса" в Минских соглашениях

12 февраля 2015 года участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали в столице Белоруссии Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Этот документ был предварительно согласован с главами стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), получил поддержку Совбеза ООН и стал базовым для всех дальнейших мирных переговоров по Донбассу. В нем, по сути, была сформулирована пошаговая дорожная карта урегулирования конфликта в регионе, предусматривающая прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, обмен пленными по формуле "всех на всех", амнистию для участников событий, а также проведение конституционной реформы на Украине, включая законодательное закрепление "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

На состоявшемся 9 декабря 2019 года в Париже саммите "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) по вопросу урегулирования конфликта на востоке Украины был подготовлен итоговый документ, в котором участники заявили о ряде конкретных договоренностей. В коммюнике, в частности, говорится о необходимости законодательного закрепления на постоянной основе особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также подчеркнуто, что участники саммита считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в том виде, который был согласован "нормандской четверкой" и Контактной группой.

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