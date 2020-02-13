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Министр информации Казахстана считает, что спекуляции о внуке Назарбаева нужно прекратить

Даурен Абаев считает неэтичным обсуждение и цитирование человека, "находящегося на стадии лечения от наркозависимости"

НУР-СУЛТАН, 13 февраля. /ТАСС/. Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев считает, что тему спекуляций вокруг внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Айсултана Рахата - пора закрыть. Об этом он заявил в четверг в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

"Пора закрыть эту тему. Спекулировать на фантазиях зависимого человека только потому, что он внук первого президента страны, - нечестно, несправедливо и за гранью морали", - сказал он, комментируя слова ведущего о публикациях Айсултана в Facebook.

Абаев также считает неэтичным обсуждение и цитирование человека, "находящегося на стадии лечения от наркозависимости". "В данном случае вызывают обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты, о которых вы говорите, написаны под манипуляциями определенных людей. Сегодня нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана", - указал министр.

Он также назвал происходящее "жалкой попыткой дискредитации" первого президента Казахстана. "Безнаказанными такие вещи не останутся", - отметил Абаев.

13 февраля якобы от имени Айсултана Рахата были написаны два поста в Facebook, в которых он просит политического убежища в Великобритании, ссылаясь на то, что на него оказывается давление.

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