{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: экс-директор по коммуникациям Белого дома вернется в администрацию Трампа

По данным агентства, Хоуп Хикс станет консультантом американского президента

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которая ушла с этой должности после того, как признала, что прибегала ко лжи в интересах президента США Дональда Трампа, вновь станет сотрудницей американской администрации. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По словам его источников, Хикс станет консультантом Трампа. Она будет отвечать за вопросы, касающиеся предвыборной кампании действующего американского лидера. Хикс будет взаимодействовать с советником и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Хикс входила в ближайшее окружение Трампа еще в период президентской гонки 2016 года. В Белом доме она занималась связями с общественностью и со СМИ, в том числе организовывала для американского лидера интервью. Она также курировала информационно-пропагандистскую политику администрации США.

Хикс ушла с должности директора по коммуникациям Белого дома в марте 2018 года. В феврале 2018 года она в течение более девяти часов отвечала на вопросы членов спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США по поводу расследования приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года. Она призналась законодателям, что допускала ложь в интересах Трампа.

Полсе ухода из Белого дома Хикс работала в телекомпании Fox News.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Министр информации Казахстана считает, что спекуляции о внуке Назарбаева нужно прекратить
Даурен Абаев считает неэтичным обсуждение и цитирование человека, "находящегося на стадии лечения от наркозависимости"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС