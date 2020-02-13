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Турция осудила Сирию за принятие резолюции, осуждающей геноцид армян в Османской империи

В Анкаре назвали это "проявлением лицемерия со стороны режима, который много лет совершал бойню, вытеснял миллионы людей из своих домов и применял химическое оружие"
Здание МИД Турции в Анкаре Fatih Aktas/Anadolu Agency/Getty Images
Описание
Здание МИД Турции в Анкаре
© Fatih Aktas/Anadolu Agency/Getty Images

"Принятое сегодня решение парламента сирийского режима [президента Сирии Башара Асада], которое признает события 1915 года так называемым геноцидом, является поучительным примером. Это является проявлением лицемерия со стороны режима, который много лет совершал бойню, вытеснял миллионы людей из своих домов и применял химическое оружие", - утверждается в заявлении.

В МИД Турции также выразили мнение, что Дамаск "несет ответственность за гуманитарную драму, которая разворачивается у границ" Турции и Сирии.

По информации агентства SANA, депутаты сирийского парламента приняли резолюцию единогласно. В ней отмечается, что "массовые преступления, совершенные в начале ХХ века на территории бывшей Османской империи в отношении армянского народа, признаются геноцидом".

Ежегодно 24 апреля в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Турция не приемлет использование термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война, и все стороны несли большие потери.

Теги
СирияТурцияАсад, Башар Хафез
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