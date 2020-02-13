СМИ: используемая США иракская военная база в Киркуке подверглась ракетной атаке

КАИР, 13 февраля. /ТАСС/. Иракская военно-воздушная база К1 в Киркуке на севере страны, используемая американскими войсками, подверглась в четверг ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации телестанции, после ударов двух ракет типа "катюша" в небо над базой были подняты американские самолеты. О пострадавших информация пока не поступала.

После того, как 3 января в результате удара ВВС США в Багдаде были убиты командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис, парламент Ирака принял решение о выводе из страны иностранных воинских контингентов, в том числе американских войск. В ответ президент США Дональд Трамп, отказавшись выполнять требования иракцев, пригрозил Багдаду "беспрецедентными санкциями".

Убийство Сулеймани вызвало резкую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. В качестве акта мести Тегеран в ночь на 8 января произвел массированный ракетный обстрел двух объектов в Ираке, которые использовали американские военные, - базы Айн-эль-Асад и базы в районе аэропорта Эрбиля. Обмен ударами вызвал резкую критику иракских властей, которые назвали действия сторон нарушением суверенитета республики и призвали не использовать ее для сведения своих счетов. Своим адекватным ответом американцам пригрозило и движение "Аль-Хашд аш-Шааби".