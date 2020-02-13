Пелоси считает комментарии Трампа по делу Стоуна злоупотреблением властью

ТАСС, 13 февраля. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает комментарии президента Дональда Трампа относительно рекомендации прокуроров о приговоре его экс-советнику Роджеру Стоуну злоупотреблением властью. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Это является злоупотреблением властью - президент снова пытается манипулировать федеральными законами в пользу своих политических интересов. Это не то, что свойственно Америке. Это неправильно", - заявила Пелоси, выступая перед журналистами.

В понедельник гособовинение попросило суд приговорить политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося советником Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Трамп на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике. Во вторник Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку тюремного заключения. Перед этим на фоне решения о пересмотре рекомендации все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод. Сам Трамп во вторник заверил журналистов, что не просил Минюст изменить свою позицию по делу.

Стоун является одним из ближайших доверенных лиц президента США. В ноябре 2019 года он был признан виновным в даче ложных показаний, запугивании свидетеля и попытках помешать расследованию со стороны Конгресса США. Вынесение приговора назначено на 20 февраля.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения Трампа с россиянами в ходе предвыборной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.