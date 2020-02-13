Сенат Конгресса США одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Теперь инициатива отправляется в Палату представителей Конгресса, где, как ожидается, ее поддержит демократическое большинство. Белый дом уже сообщил, что Трамп в этом случае намерен наложить вето на резолюцию. На данный момент у демократов недостаточно голосов в Сенате, чтобы преодолеть президентское вето.