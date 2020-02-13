Пентагон не доверяет заявлениям Китая о политике неприменения первым ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Заявления Китая о том, что он придерживается политики неприменения первым ядерного оружия, не вызывают доверия у Соединенных Штатов. Об этом заявил в четверг глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам вооруженных сил.

"Она (политика Китая - здесь и далее прим. ТАСС) абсолютно несостоятельна", - утверждал он. "Другими словами, есть огромное количество ситуаций, при которых они могут решить, что первое применение уже состоялось, и это не будет совпадать с нашим определением первого применения", - добавил Ричард.

"Они очень туманно объясняют свои намерения. В этом они очень сильно отличаются от России. У нас очень мало понимания того, как они будут интерпретировать это, по сравнению с тем, что мы видим со стороны другого нашего соперника. Что будет считаться применением первым? Они могут сказать, что это была наша территория (Китая), поэтому это не считается нападением на вас (США)", - заявил адмирал. "То, что они декларировали, никак не влияет на мои задачи по обеспечению сдерживания", - подчеркнул военачальник.

В опубликованной в июле 2019 года Канцелярией по делам печати Госсовета КНР "Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху" говорилось, что Пекин придерживается политики неприменения первым ядерного оружия ни при каких обстоятельствах. Китайские власти отмечали также, что верны принципу не применять ядерное оружие и не запугивать им страны и регионы, не обладающие таким оружием.

США, в отличие от России и Китая, заявляли, что не намерены брать на себя обязательство не использовать ядерное оружие первыми.