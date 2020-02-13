{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пентагон не доверяет заявлениям Китая о политике неприменения первым ядерного оружия

В Пекине "очень туманно объясняют свои намерения", считают в ведомстве

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Заявления Китая о том, что он придерживается политики неприменения первым ядерного оружия, не вызывают доверия у Соединенных Штатов. Об этом заявил в четверг глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам вооруженных сил.

"Она (политика Китая - здесь и далее прим. ТАСС) абсолютно несостоятельна", - утверждал он. "Другими словами, есть огромное количество ситуаций, при которых они могут решить, что первое применение уже состоялось, и это не будет совпадать с нашим определением первого применения", - добавил Ричард.

"Они очень туманно объясняют свои намерения. В этом они очень сильно отличаются от России. У нас очень мало понимания того, как они будут интерпретировать это, по сравнению с тем, что мы видим со стороны другого нашего соперника. Что будет считаться применением первым? Они могут сказать, что это была наша территория (Китая), поэтому это не считается нападением на вас (США)", - заявил адмирал. "То, что они декларировали, никак не влияет на мои задачи по обеспечению сдерживания", - подчеркнул военачальник.

В опубликованной в июле 2019 года Канцелярией по делам печати Госсовета КНР "Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху" говорилось, что Пекин придерживается политики неприменения первым ядерного оружия ни при каких обстоятельствах. Китайские власти отмечали также, что верны принципу не применять ядерное оружие и не запугивать им страны и регионы, не обладающие таким оружием.

США, в отличие от России и Китая, заявляли, что не намерены брать на себя обязательство не использовать ядерное оружие первыми.

Теги
СШАРоссияКитай
Реклама на ТАСС
Трамп заявил о близости к договоренностям с "Талибаном" о прекращении силовых действий
По словам президента США, ясность в этом вопросе появится в течение двух недель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС