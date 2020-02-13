Помпео надеется на запуск межафганского диалога после уменьшения уровня насилия в стране

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Существенное уменьшение уровня насилия а Афганистане позволит запустить межафганский диалог. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в беседе с сопровождающими его в зарубежной поездке журналистами. Высказывания главы ведомства опубликовала в четверг пресс-служба Госдепартамента.

"Мы добились реального прогресса за последние дни. Президент [США Дональд Трамп] поручил нам продолжать переговоры, чтобы можно было добиться значительного уменьшения уровня насилия, - отметил Помпео. - Если мы сумеем это сделать, то есть вероятность начать серьезные переговоры, в которых бы участвовали все афганцы, по продвижению подлинного примирения".

По словам госсекретаря, это позволит сократить присутствие не только американских военных, но и миссии НАТО "Решительная поддержка" в целом.

"Это сложно, но мы работаем над этим. Мы активно вовлечены в переговоры, - подчеркнул он. - Удалось достичь важного прорыва за последние дни".

Как сообщил в четверг глава Пентагона Марк Эспер, Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подготовили договоренность о прекращении силовых действий в Афганистане на семь дней. 12 февраля официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" Сохаил Шахин заявил, что движение "воздержится от крупномасштабных атак в дни подписания соглашения".

Как сообщили во вторник телеканалу CNN источники в военных кругах, администрация президента США Дональда Трампа может уже на этой неделе обнародовать мирное соглашение. По их данным, ожидаемое соглашение станет призывом к установлению режима прекращения огня между силами коалиции во главе с США и талибами, что станет основой для заключения мирной сделки в ближайшем будущем. Американские власти, отмечает телеканал, выступают за заключение первой части мирного соглашения с талибами в связи с желанием Трампа вывести войска из Афганистана. В рамках указанной сделки Вашингтон сможет сократить американский контингент с 12-13 тыс. до 8,6 тыс. военнослужащих.