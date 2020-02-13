Приднестровье предлагает увеличить число российских миротворцев на Днестре

КИШИНЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Приднестровье предложило обсудить вопрос об увеличении контингента российских миротворцев в разделительной зоне безопасности на Днестре. Как сообщил в четверг пресс-центр осуществляющей управление миротворческой операцией Объединенной контрольной комиссии (ОКК), с такой инициативой выступил представляющий в ней непризнанную республику Олег Беляков.

"Считаем необходимым в ближайшее время вернуться к обсуждению вопроса, неоднократно инициируемого приднестровской делегацией, о приведении в соответствие с руководящими документами ОКК численности воинского контингента миротворческих сил РФ, временно сокращенной в одностороннем порядке без решения ОКК в начале 2000 годов", - цитирует пресс-центр заявление Белякова. В сообщении отмечено, что представитель Тирасполя настаивает на увеличении численности российских миротворцев с нынешних 400 военнослужащих до 4,2 тыс., как это было в начале миротворческой операции. Представитель Приднестровья также считает необходимым "возобновить полетную деятельность вертолетной эскадрильи, приданной совместным миротворческим силам".

В ОКК, которая осуществляет управление миротворческой операцией на коллективной основе, входят делегации России, Молдавии и Приднестровья. В качестве наблюдателей в ее работе участвуют представители Украины и миссии ОБСЕ в Молдавии. Решения принимаются только по согласию всех трех сторон.

В июле 1992 года президентом Молдавии Мирчей Снегуром и президентом России Борисом Ельциным в присутствии лидера Приднестровья Игоря Смирнова было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. В соответствии с соглашением в разделительную зону между участниками вооруженного противостояния были введены российские миротворцы, которые до сих пор поддерживают мир на Днестре вместе с представителями Молдавии и Приднестровья.