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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Командующий КСИР пригрозил ударом США и Израилю, если они "совершат ошибку"

Что это за "ошибка", не уточняется

ТАСС, 13 февраля. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами пригрозил в четверг нанести удар по Израилю и США, если те совершат "малейшую ошибку". Об этом сообщило агентство Reuters.

"Если они сделают даже малейшую ошибку, мы нанесем ударам по обеим этим странам", - заявил Салами.

В четверг по всему Ирану прошли митинги, посвященные 40 дням с момента гибели командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами "Аль-Кудс". В ответ на это Иран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Теги
СШАИранИзраильОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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