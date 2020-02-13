Трамп заявил, что может запретить администрации слушать его разговоры с другими лидерами

ТАСС, 13 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить сотрудникам своей администрации слушать его телефонные разговоры с лидерами других стран. Об этом он сообщил в четверг в интервью американской радиостанции IHeart.

"Это то, чем они занимались на протяжении многих лет: когда ты звонишь лидерам других стран, люди слушают. Я могу полностью прекратить эту практику", - сказал Трамп.

По словам американского лидера, его разговоры слушают до 25 человек. Агентство Bloomberg поясняет, что в их число входят советники по национальной безопасности Белого дома, представители Госдепартамента и сотрудники разведки.

В декабре телеканал CNN информировал, что Белый дом сократил число лиц, которым разрешено слушать телефонные разговоры Трампа, чтобы предотвратить утечки информации. Тогда в сокращенный список вошли помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, его заместитель Мэтт Поттингер, госсекретарь США Майкл Помпео, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни и его заместитель Роб Блэр.

На прошлой неделе Сенат Конгресса США, в котором республиканцы имеют большинство, оправдал Трампа по всем статьям обвинения в рамках импичмента. Поводом для процедуры импичмента, инициированной демократами, послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году.