США сокращают военные расходы, чтобы финансировать строительство стены с Мексикой

ТАСС, 14 февраля. Пентагон направил в Конгресс уведомление о сокращении финансирования военных программ для выделения средств на строительство ограждений на границе с Мексикой. По информации, опубликованной в четверг в газете The Hill , речь идет о сумме $3,8 млрд.

Великая стена Трампа: что нужно знать о главном проекте президента США

По ее данным, $2,2 млрд будет выделено из основного военного бюджета на 2020 год. В частности, программа закупок истребителей пятого поколения F-35 будет урезана на $156 млн. Оставшиеся $1,6 млрд будут получены за счет сокращения бюджета OCO (Overseas Contingency Operations), предназначенного для зарубежных военных операций.

Газета сообщает, что в направленном в Конгресс уведомлении данная мера характеризуется как перенаправление средств на "поддержку программ более высокого приоритета", необходимых министерству внутренней безопасности для борьбы с наркотиками.

10 февраля и.о. заместителя главы Пентагона по финансам Элейн Маккаскер заявила, что проект военного бюджета США на 2021 финансовый год (начинается 1 октября) не предусматривает выделения средств на строительство ограждений на границе с Мексикой.

Протяженность американо-мексиканской границы составляет 3,14 тыс. км. Завершено строительство 122 км ограждения, которое на большей части участков выполнено в виде забитых в землю столбов из стали и железобетона. Дополнительные участки стены протяженностью 724 км американские власти планируют возвести к концу 2020 года.