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Трамп продлил на год режим ЧП на границе с Мексикой

Сенат и Палата представителей Конгресса США в 2019 году пытались отменить этот режим, но не смогли преодолеть вето президента

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о продлении на год с 15 февраля режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Соответствующее обращение распространено в четверг пресс-службой Белого дома.

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"Президент публикует документ в базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства - прим. ТАСС) и передает в Конгресс уведомление о том, что режим чрезвычайного положения продолжит действовать после годовщины вступления в силу, - отмечается в тексте обращения. - В связи с этим я передал в реестр уведомление о том, что режим ЧП на южной границе продлевается после 15 февраля".

"Продолжающийся на южной границе гуманитарный кризис и ситуация с безопасностью продолжают угрожать национальной безопасности. Исполнительная власть предприняла шаги по сдерживанию этого кризиса, - говорится в тексте документа. - Необходимы дальнейшие меры для урегулирования гуманитарного кризиса, сдерживания нелегальной миграции и распространения наркотиков, поэтому я решил продлить режим чрезвычайного положения на южной границе. В соответствии со статьей 202 закона о чрезвычайном положении я продлеваю на год режим чрезвычайного положения".

Сенат и Палата представителей Конгресса США в прошлом году пытались отменить соответствующий режим, но не смогли преодолеть вето президента.

Теги
МексикаСШАТрамп, Дональд
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