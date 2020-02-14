Генпрокурор США заявил, что твиты Трампа мешают работе Минюста по делу Стоуна

"Президент никогда не просил меня сделать что-либо по этому делу. Однако публичные заявления и твиты, в которых идет речь о министерстве, о мужчинах и женщинах, работающих здесь, о делах, которые разбирает министерство, а также о судьях, рассматривающих эти дела, приводят к тому, что я лишаюсь возможности заниматься своей работой и гарантировать судьям и прокурорам из министерства то, что мы добросовестно выполняем свои обязанности", - указал Барр. При этом он отметил, что Трамп никак не повлиял на решение Минюста пересмотреть рекомендации по приговору Стоуну.

"Пришло время перестать писать твиты о делах, которыми занимается министерство юстиции", - заявил Барр. Ведущий задал ему вопрос относительно того, не опасается ли генпрокурор возможной негативной реакции президента на свои слова. "Никто не может на меня повлиять или запугать меня - ни Конгресс, ни редакции газет, ни президент, - подчеркнул Барр. - Я буду делать то, что считаю нужным".

В понедельник гособвинение попросило суд приговорить политтехнолога Стоуна, являвшегося советником Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Американский лидер на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике. Во вторник Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения. Перед этим на фоне решения о пересмотре рекомендации все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод. Сам Трамп во вторник заверил журналистов, что не просил Минюст изменить свою позицию по делу.

Суть обвинений

Стоун является одним из ближайших доверенных лиц президента США. В ноябре 2019 года он был признан виновным в даче ложных показаний, запугивании свидетеля и попытках помешать расследованию со стороны Конгресса США. Вынесение приговора назначено на 20 февраля.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения Трампа с россиянами в ходе избирательной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в том, что тот пытался получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.