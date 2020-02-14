Власти Колумбии направили Гуайдо запрос об экстрадиции экс-члена Конгресса

БОГОТА, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Колумбии направили лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо запрос об экстрадиции бывшего члена колумбийского Конгресса Аиды Мерлано, которая была задержана 27 января в Боливарианской Республике. Об этом в четверг сообщили в МИД Колумбии.

"МИД получил от Министерства юстиции прошение Верховного суда представить официальный запрос Венесуэле о выдаче Аиды Мерлано. Эта просьба об экстрадиции была передана в посольство Венесуэлы в Колумбии, которое представляет законное правительство президента Хуана Гуайдо", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Власти Колумбии просят венесуэльского оппозиционера "предпринять все шаги, которые позволят Мерлано вернуться на колумбийскую территорию".

В сентябре 2019 года Верховный суд Колумбии приговорил Мерлано к 15 годам лишения свободы за участие в коррупционных схемах, благодаря чему в 2018-м она стала членом Сената. В октябре экс-политик совершила побег во время посещения больницы, находящейся вне тюрьмы.

Колумбийские власти 28 января заявили, что направят запрос об экстрадиции Мерлано на имя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, а не президента Николаса Мадуро. Последний назвал это решение смешным.