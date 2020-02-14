Трамп сохраняет доверие к Барру после его слов о твитах президента

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Слова министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра о том, что публикации Дональда Трампа в Twitter могут мешать работе Минюста, разбирающего дело бывшего советника американского лидера Роджера Стоуна, не вызывают беспокойства у президента, который полностью доверяет министру. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, которое приводит в четверг телекомпания ABC.

"Президент совершенно не был обеспокоен этими комментариями. Президент Трамп очень эффективно использует социальные сети для борьбы на стороне американского народа против несправедливости в нашей стране, в том числе против лживых СМИ. Президент в полной мере доверяет и уверен в генпрокуроре Барре в вопросе выполнения им своей работы и соблюдения закона", - подчеркивается в заявлении Гришэм.

В США вокруг дела Стоуна, являвшегося советником Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, разгорелся скандал. В понедельник гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Глава Белого дома на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике. Во вторник Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения. Перед этим на фоне решения о пересмотре рекомендации все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента в "политическом вмешательстве" в дело и злоупотреблении властью. Сам Трамп свое вмешательство отрицает, утверждая, что не просил Минюст менять позицию относительно приговора.

Дело Стоуна

Стоун является одним из ближайших доверенных лиц президента США. В ноябре 2019 года он был признан виновным в даче ложных показаний, запугивании свидетеля и попытках помешать расследованию со стороны Конгресса США. Вынесение приговора назначено на 20 февраля.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения Трампа с россиянами в ходе избирательной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в том, что тот пытался получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.