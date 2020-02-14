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В графике Помпео встречи с представителями России 14 февраля в Мюнхене не значатся

Госсекретарь США планирует встретиться с президентом Афганистана, главами МИД Германии, Хорватии и Чехии и премьер-министром Иракского Курдистана

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу во время своего пребывания в Мюнхене, где он примет участие в конференции по безопасности, планирует встретиться с президентом Афганистана, главами МИД Германии, Хорватии и Чехии и премьер-министром Иракского Курдистана. В то же время контакты с представителями РФ в распространенном в четверг пресс-службой Госдепартамента графике госсекретаря не значатся.

Российскую делегацию на конференции возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Как отметил в начале недели заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, встреча Лаврова с Помпео в Мюнхене не прорабатывалась, однако подобные контакты всегда возможны на крупных мероприятиях, где руководители внешнеполитических ведомств оказываются одновременно.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля. Как ранее сообщил Госдепартамент, Помпео посетит ее в рамках своего зарубежного турне: 15 февраля он отправится в Сенегал, а потом нанесет визиты в Анголу, Эфиопию, Саудовскую Аравию и Оман.

Теги
СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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