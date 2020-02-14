В Токио не комментируют идею закрепить в Конституции России неотчуждение территорий

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии не комментирует высказанное в России предложение конституционно запретить отчуждение территорий России. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мне хотелось бы воздержаться от комментариев по этому вопросу, - сказал он. - Но мы с вниманием следим за направлениями внутренней и внешней политики России". Ранее генеральный секретарь кабинета министров неоднократно заявлял, что Токио стремится к подписанию мирного договора с Москвой на основе решения вопроса о принадлежности южной части Курильских островов.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправки в Конституцию России, что согласен с идеей конституционно запретить отчуждение территорий России. Он отметил, что идея ему нравится, и высказался за то, чтобы поручить юристам сформулировать ее должным образом.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.