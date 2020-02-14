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Госдеп не исключает санкций против Мексики в случае покупки ею у РФ военных вертолетов

В стране уже есть порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Вашингтон не исключает введения санкций против Мексики в случае закупки ею российских военных вертолетов. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Юго Родригес, выступая в четверг на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Мексика рассматривает возможность заключения новых контрактов с "Рособоронэкспортом" на поставку военных вертолетов. Он при этом добавил, что в Мексике уже есть порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17.

Вопрос, могут ли в случае такой покупки в отношении Мексики быть введены санкции в рамках американского закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), задал сотруднику Госдепартамента конгрессмен-демократ Дин Филлипс. "На основании предварительной оценки кажется, что такая покупка может послужить причиной для потенциальных санкций в рамках CAATSA. Сегодня у нас нет дополнительных подробностей, но я готов предоставить вам более полный отчет на этот счет, когда он у нас будет", - ответил Родригес.

Филлипс попросил уточнить, разъяснил ли Вашингтон Мехико свою позицию по данному вопросу. "Мне представляется, что разъяснили на посольском уровне. Мне нужно проверить, чтобы подтвердить это", - сказал на это заместитель помощника госсекретаря.

Закон CAATSA был принят в США в 2017 году. Он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники. Так, в рамках этого закона вашингтонская администрация может ввести рестрикции в отношении Турции за покупку у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Теги
МексикаСШАРоссия
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