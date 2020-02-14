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Госвизит президента Узбекистана в Россию намечен на вторую половину июня

Как сообщили в МИД республики, сроки визита Шавката Мирзиёева были уточнены в ходе недавнего рабочего визита в Ташкент главы МИД РФ Сергея Лаврова

ТАШКЕНТ, 14 февраля. /ТАСС/. Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию намечен на вторую половину июня текущего года. Об этом в пятницу заявил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов.

"По последним данным, госвизит президента Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию намечен на вторую половину июня, его сроки были уточнены в ходе недавнего рабочего визита в Ташкент главы российского МИД Сергея Лаврова", - заявил Неъматов. "В настоящее время во внешнеполитических и многих других ведомствах двух стран идет подготовка к нему, его сроки также связаны с завершением реконструкции известного объекта на территории ВДНХ", - уточнил первый замглавы МИД Узбекистана.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
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