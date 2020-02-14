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Украинское антикоррупционное агентство проверяет поездку Зеленского в Оман

Офис президента ранее заявлял, что эта поездка не была официальным визитом, не носила официальный статус и осуществлялась с частной целью и на частные средства

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Украины начало проверку в связи с тем, что президент Владимир Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Об этом сообщил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции рассмотрело ваше депутатское обращение относительно непредоставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии президентом Украины Зеленским В.А.", - сказано в письме агентства, которое Гончаренко разместил в Facebook.

НАПК сообщило, что при обнаружении нарушений агентство примет необходимые меры в соответствии с законом "О предотвращении коррупции".

Зеленский побывал в Омане в начале января 2020 года. Поездку офис президента не анонсировал. Зеленского с семьей случайно увидели журналисты, после чего информация об этом появилась в СМИ.

Поездка также дала повод ряду украинских изданий высказать предположение о том, что в Омане Зеленский якобы встречался с высокопоставленными российскими чиновниками. В пятницу пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель и глава офиса президента Андрей Ермак выступили с категорическим опровержением этих заявлений. "Это все ложь от начала и до конца", - заявил, в частности, Ермак.

Офис президента уже заявлял, что поездка Зеленского в Оман не была официальным визитом, не носила официальный статус и осуществлялась с частной целью и на частные средства. Организационно-протокольное обеспечение не проводилось, делегация не предусматривалась. "Относительно проживания президента в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, его перелета вместе с женой в Оман рейсовым самолетом, а также суммы, которую он заплатил за перелет и проживание в гостинице заметим, что частное путешествие предусматривает расходы на него, а вся остальная запрашиваемая информация будет обнародована в декларации президента в соответствующий законодательству срок", - отметили в офисе.

Ранее группа депутатов Верховной рады уже направила запрос, в котором интересовалась организацией и целью визита Зеленского в Оман, программой, составом делегации, а также результатам визита главы государства. По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся президенту не менее чем в 2,5 млн гривен ($100 тыс.).

Согласно закону "О предотвращении коррупции" Зеленский должен был в 10-дневный срок внести информацию о тратах на поездку в свою электронную декларацию. И в случае, если оплатил ее самостоятельно (как траты, составившие более 50 прожиточных минимумов, или 100 тысяч гривен), и в случае, если ее оплатил кто-либо другой (как подарок на сумму более 10 тысяч гривен). Пока соответствующая информация в декларации главы государства не отражена. Последнее обновление данных в документе датировано 3 января. Тогда Зеленский задекларировал почти 5 млн гривен ($200 тыс.) роялти от студии "Квартал 95".

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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