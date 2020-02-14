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Офис Зеленского опроверг информацию о его встрече с Патрушевым и подает в суд

В офисе президента также заявили, что ждут от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Офис президента Украины в пятницу опроверг информацию СМИ о встрече Владимира Зеленского в Омане с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Обнародование выводов, основывающихся не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных "источников", которое имеет место в выпуске программы "Схемы", офис президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением, - отмечается в сообщении. - Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты, это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой".

В офисе президента также подчеркнули, что ждут от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. "Мы обращаемся в суд с иском, в котором требуем опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя телеканала "Первый" на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией", - говорится в заявлении офиса президента.

Зеленский побывал в Омане в начале января 2020 года. Поездку офис президента не анонсировал. Зеленского с семьей случайно увидели журналисты, после чего информация об этом появилась в СМИ.

Поездка президента также дала повод ряду украинских изданий высказать предположение о том, что в Омане Зеленский якобы встречался с высокопоставленными российскими чиновниками. В частности, по версии программы "Схемы", Зеленский встречался с Патрушевым. В пятницу пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель и глава офиса президента Андрей Ермак выступили с категорическим опровержением этих домыслов. "Это все ложь от начала и до конца", - заявил, в частности, Ермак.

Тем не менее в пятницу стало известно, что Национальное агентство по вопросам противодействую коррупции (НАПК) Украины начало проверку в связи с тем, что Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. По сообщению НАПК, в случае обнаружения нарушений агентство примет необходимые меры в соответствие с законом "О предотвращении коррупции".

Частная поездка

Офис президента ранее также заявлял, что поездка Зеленского в Оман не была официальным визитом, не носила официальный статус и осуществлялась с частной целью и на частные средства, а организационно-протокольное обеспечение не проводилось, делегация не предусматривалась. "Относительно проживания президента в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, его перелета вместе с женой в Оман рейсовым самолетом, а также суммы, которые он заплатил за перелет и проживание в гостинице, заметим, что частное путешествие предусматривает расходы на него, а вся остальная запрашиваемая информация будет обнародована в декларации президента в соответствующий законодательству срок", - отметили в офисе.

Согласно закону "О предотвращении коррупции" Зеленский должен был в 10-дневный срок внести информацию о тратах на поездку в свою электронную декларацию. И в случае, если оплатил ее самостоятельно (как траты, составившие более 50 прожиточных минимумов, или 100 тыс. гривен), и в случае, если ее оплатил кто-либо другой (как подарок на сумму более 10 тыс. гривен). Пока соответствующая информация в декларации главы государства не отражена. Последнее обновление данных в документе датировано 3 января. Тогда Зеленский задекларировал почти 5 млн гривен ($200 тыс.) роялти от студии "Квартал 95".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаОманРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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