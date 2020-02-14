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Кризис в Сирии

Нетаньяху отказался комментировать сообщения об ударах в Сирии

Премьер-министр Израиля заявил, что политика страны состоит "в противодействии Ирану в Сирии"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался в пятницу в прямом эфире городского радио Хайфы комментировать сообщения иностранных СМИ о нанесении еврейским государством ударов в районе Дамаска.

"Я не комментирую ту или иную операцию. Я не знаю, что произошло прошлой ночью. Возможно, это были бельгийские ВВС", - сказал он. "Безотносительно к событиям, о которых приходят сообщения в последние сутки, могу лишь сказать, что наша общая политика состоит в противодействии Ирану в Сирии", - продолжил Нетаньяху и отметил, что "Иран является основной угрозой для Государства Израиль". "Мы действуем систематически по предупреждению его [Ирана] закрепления в Сирии", - добавил Нетаньяху.

Израильские военные также не стали комментировать сообщения об ударах в Сирии в ночь на 14 февраля. "Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сказала корреспонденту ТАСС в пятницу по телефону представительница пресс-службы Армии обороны Израиля.

Ранее агентство SANA сообщило, что сирийские средства противовоздушной обороны отражали ракетный удар, совершаемый "враждебными объектами" в небе над Дамаском. По его информации, ракеты были запущены со стороны Голанских высот. Сирийским военным удалось сбить несколько целей, сообщило агентство.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Совет Безопасности ООН в конце 1981 года принял резолюцию 497, согласно которой данная аннексия была признана недействительной.

Теги
БельгияИранСирияКризис в СирииИзраильНетаньяху, Биньямин
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