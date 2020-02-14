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Кризис в Сирии

СМИ: Турция направила 400 спецназовцев на границу с Сирией

По данным газеты Sabah, они были доставлены в провинцию Хатай для несения дальнейшей службы на турецко-сирийской границе

ТАСС, 14 февраля. ВС Турции направили в пятницу около 400 бойцов спецподразделений на турецко-сирийскую границу. Об этом сообщает газета Sabah.

По ее данным, спецназ был доставлен в провинцию Хатай для несения дальнейшей службы на турецко-сирийской границе.

В понедельник Минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в сирийской провинции Идлиб со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР и нейтрализовали 101 сирийского военного.

3 февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра". В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Теги
ИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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