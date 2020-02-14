Президент Молдавии обвинил некоторых послов в подрыве отношений с ЕС

КИШИНЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон обвинил ряд послов из стран ЕС в том, что они блокируют отношения нового правительства Иона Кику с Брюсселем, дезинформируя европейские власти. Об этом он заявил в еженедельном послании "Президент отвечает", размещенном в пятницу в социальных сетях.

"Я поддерживаю диалог с аккредитованными в нашей стране послами стран ЕС", - сказал Додон. По его словам, "как минимум три-четыре посла, которые занимаются двусторонними отношениями со странами ЕС, ходят по разным ведомствам, блокируют уже запущенные проекты, говорят, что не надо давать денег правительству". Глава Молдавии высказал мнение, что эти послы слишком много внимания уделяют отдельным молдавским партиям, входящим в оппозицию.

"Если вы сильно влюблены в какую-то политическую партию… <...> хорошо, получите гражданство Молдовы, займитесь политикой в Молдове, но пока прошу вас - давайте займемся развитием двусторонних отношений, а не продвижением имиджа какой-либо партии", - отметил Додон.

Выступая 12 февраля на заседании Коллегии Службы информации и безопасности Молдавии, президент предупредил, что из заграницы предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию в стране перед предстоящими в конце года президентскими выборами. Он рассказал, что в республике началось массивное финансирование неправительственных организаций, есть попытки манипулировать общественным мнением, чтобы вызвать массовые протесты. Президент призвал сотрудников спецслужб быть готовыми к этим угрозам безопасности страны.