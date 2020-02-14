Столтенберг планирует провести переговоры с Лавровым в Мюнхене

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я встречусь здесь со многими лидерами, включая глав МИД Китая и России, президента [Украины Владимира] Зеленского и других", - сказал он в пятницу журналистам в Мюнхене.

Кроме того, по словам Столтенберга, он проведет переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани, чтобы обсудить ситуацию в этой стране.

Международная конференция по безопасности открылась в пятницу в административном центре Баварии. 56-й по счету форум принимает около 800 участников - политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россию на нем представляет Лавров.

Всего в форуме будут участвовать около 35 глав государств и правительств, почти 100 министров иностранных дел и обороны. Конференция проходит в Мюнхене в отеле Bayerischer Hof в условиях повышенных мер безопасности. Район в центре города рядом с гостиницей по традиции полностью оцепили сотрудники правоохранительных органов. Правопорядок обеспечивают примерно 3,9 тыс. полицейских.