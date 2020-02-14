В Тегеране заявили, что Вашингтон мог стоять за недавними кибератаками на Иран

ТЕГЕРАН, 14 февраля. /ТАСС/. США могли быть причастны к организации недавних кибератак на инфраструктуру Ирана. Об этом заявил в пятницу глава Организации гражданского сопротивления Голям Реза Джалали.

"Наш анализ показывает, что, вероятнее всего, атаки осуществлялись с территории США", - приводит его слова агентство Tasnim.

При этом Джалали добавил, что "определение точного происхождение кибератак - это сложный процесс, который требует много времени".

8 февраля представитель Организации инфраструктурных коммуникаций при Министерстве информационно-коммуникационных технологий Ирана Саджад Бонаби заявил, что страна была подвержена кибератаке. По его словам, это стало причиной временных перебоев в работе интернета.

За последние годы в СМИ неоднократно появлялась информация об имевших место кибератаках против Ирана и его инфраструктуры. Самым известным случаем стал вирус Stuxnet, при помощи которого в 2010 году была осуществлена атака на иранский ядерный объект в Натанзе. Тегеран и ряд западных изданий утверждали, что за разработкой вируса стоят американские и израильские спецслужбы.

11 декабря 2019 года министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что правительственная инфраструктура страны была подвергнута мощной кибератаке, которую удалось отразить.