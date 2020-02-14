Расходы на оборону и вооружения в мире выросли в 2019 году на 4%

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Мировые расходы на оборону и вооружения в 2019 году выросли на 4%, превысив $1,7 трлн. Об этом говорится в докладе, представленном в пятницу Международным институтом стратегических исследований (IISS).

Как указывают авторы доклада "Военный баланс", основные лидеры по объему расходов по этой статье остались неизменными. В первую десятку входят США, Китай, Саудовская Аравия, Россия, Индия, Великобритания, Франция, Япония, Германия и Южная Корея.

Отрыв Соединенных Штатов по расходам на оборону и вооружения остается впечатляющим - страна потратила в прошлом году на эти цели $684,6 млрд, что почти соответствует совокупным расходам остальных стран из топ-15 списка ($748,9 млрд) и в четыре раза превышает совместные расходы всех европейских государств.

Для сравнения: лишь на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также на приобретение военного оборудования и снабжение Вашингтон потратил $201 млрд. Это превышает весь оборонный бюджет Китая ($181,1 млрд). При этом обе страны увеличили свои расходы на оборону на 6,6%, а Китай продолжает оставаться региональным лидером трат на оборону с долей в 60%.

Россия с запланированными оборонными расходами в размере $21,7 млрд продолжает занимать четвертое место списка и вышла на третье место по показателю инвестиций в оборону.