{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Расходы на оборону и вооружения в мире выросли в 2019 году на 4%

В пятерку лидеров по объему расходов входят США, Китай, Саудовская Аравия, Россия и Индия
Описание
© Peter Macdiarmid/Getty Images

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Мировые расходы на оборону и вооружения в 2019 году выросли на 4%, превысив $1,7 трлн. Об этом говорится в докладе, представленном в пятницу Международным институтом стратегических исследований (IISS).

Как указывают авторы доклада "Военный баланс", основные лидеры по объему расходов по этой статье остались неизменными. В первую десятку входят США, Китай, Саудовская Аравия, Россия, Индия, Великобритания, Франция, Япония, Германия и Южная Корея.

Отрыв Соединенных Штатов по расходам на оборону и вооружения остается впечатляющим - страна потратила в прошлом году на эти цели $684,6 млрд, что почти соответствует совокупным расходам остальных стран из топ-15 списка ($748,9 млрд) и в четыре раза превышает совместные расходы всех европейских государств.

Для сравнения: лишь на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также на приобретение военного оборудования и снабжение Вашингтон потратил $201 млрд. Это превышает весь оборонный бюджет Китая ($181,1 млрд). При этом обе страны увеличили свои расходы на оборону на 6,6%, а Китай продолжает оставаться региональным лидером трат на оборону с долей в 60%.

Россия с запланированными оборонными расходами в размере $21,7 млрд продолжает занимать четвертое место списка и вышла на третье место по показателю инвестиций в оборону.

Теги
СШАИндияРоссияКитайСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Минюст США: разбирательство в отношении бывшего и. о. главы ФБР Маккейба прекращено
В Министерстве юстиции США заявили, что ему не будут предъявлены обвинения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС