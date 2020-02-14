Президент Германии заявил, что Евросоюз и Россия нуждаются в улучшении отношений

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. ЕС нуждается в улучшении отношений с Россией, но не ценой интересов отдельных европейских стран. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Европа не должна мириться со все большим отчуждением России. Мы нуждаемся в других, лучших, отношениях ЕС с Россией и России с ЕС", - сказал президент ФРГ.

Он также упомянул в своем выступлении ситуацию вокруг Крыма. По его мнению, "по праву или нет обиженная и отчужденная" РФ "снова сделала инструментом политики военную силу". Штайнмайер утверждал, что Москва "силовыми методами передвинула границы на европейском континенте". "Неуверенность и непредсказуемость, конфронтация и потеря доверия стали следствием", - заявил президент Германии.

Штайнмайер подчеркнул, что ЕС должен реагировать на глобальные изменения в международной политике. "Нужно разработать европейскую политику по отношению к России, которая не ограничивается одними только осуждающими заявлениями и санкциями", - пояснил он.

После государственного переворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума.