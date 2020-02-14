{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Президент Германии заявил, что Евросоюз и Россия нуждаются в улучшении отношений

Штайнмайер подчеркнул, что ЕС должен реагировать на глобальные изменения в международной политике

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. ЕС нуждается в улучшении отношений с Россией, но не ценой интересов отдельных европейских стран. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Европа не должна мириться со все большим отчуждением России. Мы нуждаемся в других, лучших, отношениях ЕС с Россией и России с ЕС", - сказал президент ФРГ.

Он также упомянул в своем выступлении ситуацию вокруг Крыма. По его мнению, "по праву или нет обиженная и отчужденная" РФ "снова сделала инструментом политики военную силу". Штайнмайер утверждал, что Москва "силовыми методами передвинула границы на европейском континенте". "Неуверенность и непредсказуемость, конфронтация и потеря доверия стали следствием", - заявил президент Германии.

Штайнмайер подчеркнул, что ЕС должен реагировать на глобальные изменения в международной политике. "Нужно разработать европейскую политику по отношению к России, которая не ограничивается одними только осуждающими заявлениями и санкциями", - пояснил он.

После государственного переворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума.

Теги
ГерманияРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Додон планирует обсудить с руководством России новую амнистию для трудовых мигрантов
Президент Молдавии напомнил, что по его просьбе в прошлом российские власти уже проводили такую амнистию для молдавских граждан, работающих на территории России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС