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Додон планирует обсудить с руководством России новую амнистию для трудовых мигрантов

Президент Молдавии напомнил, что по его просьбе в прошлом российские власти уже проводили такую амнистию для молдавских граждан, работающих на территории России

КИШИНЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон намерен обсудить с руководством России возможность предоставление новой амнистии для молдавских трудовых мигрантов. Об этом он заявил в еженедельном послании "Президент отвечает", размещенном в пятницу в социальных сетях.

"Мне поступает много просьб от граждан о проведении новой миграционной амнистии. Я постараюсь еще раз договориться о ее проведении с Российской Федерацией, скорее всего, это будет во второй половине года", - сообщил Додон.

Он напомнил, что по его просьбе в прошлом российские власти уже проводили такую амнистию для молдавских граждан, работающих на территории России.

По данным статистики, около миллиона трудоспособных граждан Молдавии выехали за границу в поисках работы, большая часть их трудится в России. В прошлом году с 1 января по 24 февраля граждане Молдавии, которые нарушили ряд положений Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", получили возможность пересечь границу без угрозы получить запрет на въезд в РФ. Решение касалось и тех, кто ранее был депортирован за подобные нарушения.

Теги
РоссияМолдавия
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