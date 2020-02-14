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Президент Германии назвал выход США из соглашения с Ираном ошибкой

Штайнмайер подчеркнул, что после этого Ближний Восток стал еще более опасным регионом

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Выход США из соглашения с Ираном по атомной программе негативно сказался на безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в пятницу на открытии Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Отказ от соглашения с Ираном был ошибкой. Ближний Восток не стал безопаснее, напротив, стал еще более опасным регионом", - сказал он. По его словам, задача европейцев - не дать Ирану завладеть ядерным оружием и предотвратить гонку вооружений в регионе.

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому в нынешнем виде оно не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года объявил о финальном, пятом этапе сокращения обязательств.

14 января Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД. Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявлял, что европейские страны пока не задействовали этот механизм.

Теги
СШАИранГерманияСитуация вокруг ядерной программы ИранаШтайнмайер, Франк-ВальтерМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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