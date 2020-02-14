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Предложения по изменениям в Конституции

В Париже заявили, что внесение поправок в Конституцию является суверенным правом России

В МИД Франции отметили, что Россия должна полностью соблюдать принятые ею международные обязательства

ПАРИЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Внесение поправок в Конституцию РФ является суверенным правом России, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Франции.

"Пересмотр Конституции является суверенным решением Российском Федерации, которая должна полностью соблюдать принятые ею международные обязательства", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать обсуждаемые в настоящий момент изменения в основной закон РФ.

В четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России заявил, что согласен с идеей конституционно запретить отчуждение территорий России. Он отметил, что идея ему нравится, и высказался за то, чтобы поручить юристам сформулировать ее должным образом.

В ходе этой же встречи Путин также заявил, что идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной, но нужно продумать формулировки. Он заметил, что "брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому", так как семьи могут быть неполными. Путин заверил: пока он остается главой государства, в России не появятся понятия "родитель №1" и "родитель №2", "будут "папа" и "мама". Он также поддержал инициативу о том, что "в основном законе должно быть закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияПредложения по изменениям в Конституции
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