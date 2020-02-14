Трюдо обсудил с членами Конгресса США ситуацию в России и Венесуэле

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с членами Конгресса США ситуацию в России и Венесуэле. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Участники встречи обсудили широкий спектр международных вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе ситуацию в России, Венесуэле и реформу Всемирной торговой организации", - говорится в сообщении. В частности, делегация Конгресса США, которую возглавляет сенатор Линдси Грэм, поблагодарила власти Канады за поддержку лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Также участники встречи обсудили новое североамериканское торговое соглашение, которое пока не ратифицировала только Канада, и ситуацию с задержанными в декабре 2018 года в Китае канадскими гражданами.