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AP: США и талибы договорились о снижении уровня насилия в Афганистане

Они достигли договоренностей на семь дней

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Власти США и представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) достигли договоренностей о "снижении уровня насилия" на всей территории Афганистана на семь дней. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

По словам его источников из числа официальных лиц США, договоренности могут вступить в силу "очень скоро". Предполагается, что в течение десяти дней после завершения данного периода должен начаться межафганский диалог. Одной из его тем, как ожидается, будет будущее политическое устройство страны.

Как отметили источники агентства, договоренности, о которых идет речь, могут создать условия для вывода американских войск из Афганистана. Агентство констатирует, что госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Марк Эспер в пятницу встретились с президентом Афганистана Ашрафом Гани на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтон и "Талибан" могут вскоре объявить о договоренностях. Американский лидер добавил, что США "хотели бы вернуть своих военных домой" из Афганистана.

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АфганистанСША
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