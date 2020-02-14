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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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Маас: ФРГ попытается в Мюнхене подготовить базу для встречи "нормандской четверки"

Основу для готовящейся встречи в нормандском формате в Берлине планируют обсудить представители России, Франции и Украины

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Представители германского правительства попытаются вместе с коллегами из России, Франции и Украины подготовить базу для проведения встречи в нормандском формате в Берлине. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы обсудим здесь, в Мюнхене, с коллегами из Парижа, Москвы и Киева основу для готовящейся встречи в нормандском формате в Берлине", - сказал он.

Главенствующая роль России

Маас заявил, что Россия пытается играть главную роль в Сирии, Ливии и на Украине, в то время как действующая американская администрация отказывается от активного участия в урегулировании конфликтов, а Европа закрывает на это глаза.

"Россия пытается занять главенствующее положение как в Сирии, так и на Украине и в Ливии, где существуют другие игроки, которые в состоянии установить стабильность и мир", - утверждал он. По его мнению, США отказываются от активной роли в деле урегулирования конфликтов и оставляют после себя вакуум, который "заполняют РФ, Турция или, например, Иран". "О будущем Ближнего Востока говорят уже в Астане (прежнее название Нур-Султана - прим. ТАСС) и Сочи, а не в Женеве или Нью-Йорке", - указал Маас, отметив, что это "договоренности на глиняных ногах".

Как считает глава МИД ФРГ, Европа долго закрывала глаза на то, к чему может привести такое поведение Вашингтона.

"Европа должна показать силу", - сказал он. "Я думаю при этом, конечно, о выстраивании союза европейской безопасности и обороны - сильной составляющей НАТО", - отметил Маас. "Мы готовы принять предложение [президента Франции Эмманюэля] Макрона и начать стратегический диалог по этому вопросу", - добавил он. "Мы должны приспособить наши многосторонние союзы к новой политической реальности", - заявил глава МИД.

Германия, по его словам, "готова взять на себя ответственность в военном плане". Но это должно сопровождаться политическими мерами, предупредил Маас." Без дипломатии и четкой стратегии будет опасность неудачи военных операций. Сегодня мы это видим в Сирии, Ливии", - полагает министр.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияМаас, ХайкоМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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